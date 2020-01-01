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افتتاح معرض "أنهار العالم" في أريحا

الثلاثاء 03 مارس 2020 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT


أريحا /سما/

 افتتح مدير المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين مارتن دلتري، اليوم الثلاثاء، معرض "انهار العالم" بقاعة مكتبة بلدية أريحا.

ويضم المعرض لوحات فنية لطلبة وطالبات من الصف التاسع من مدارس مخيم عين السلطان، وآخرين من ست مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ومدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم يجمعهم الإبداع والموهبة الفنية، ورسموا لوحات تعكس أثر الجدار والفصل العنصري وحرمانهم من الوصول للقدس الشريف، وأخرى تعكس التراث وجمال فلسطين ومدنها بعيون أطفالها.

ويأمل الطلبة الموهوبون أن تصل رسوماتهم الى أروقة وقاعات مدارس لندن ليس استعجالا للشهرة والاحترافية او العالمية، بل لنشر الوجع الفلسطيني في ظل مواصلة الاحتلال انتهاكاته.

وقال دلتري: "جزء من أهداف البرنامج القائم عليه هذا المعرض والبرنامج والذي ينفذه المجلس الثقافي وبلدية اريحا بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث "الاونروا"، هو تبادل الخبرات والتواصل والثقافات وأن يتعرف طلبة المجتمعين الفلسطيني والبريطاني على ثقافات وعلوم وفن بعضهما البعض.

وبين أنه يجري اختيار لوحات لتعرض في مدارس لندن، ولوحات لطلبة من بريطانيا لتعرض هنا، مؤكدا اهمية الانفتاح ومد الجسور الثقافية والفنية وتبادل الحوار والفنون وبالمعرفة والتواصل.

بدوره، لفت رئيس بلدية أريحا سالم غروف، إلى أن هذا النشاط من صلب اهتمامات البلدية في احتضان وتشجيع المواهب الشابة، وتوفير فضاءات مكانية وزمانية لعرض مواهبهم ورسوماتهم، منوها إلى دور الفن والأنشطة الثقافية لنقل وتبادل حضارات وإبداعات وقضايا الشعوب.

من جهته، تحدث نائب رئيس برنامج التعليم في وكالة غوث اللاجئين بفلسطين محمد سلامة، عن الاهتمام بثقافات الشعوب، وصقل المواهب وتشجيع الأنشطة اللامنهجية من اهتمامات برنامج التعليم منوها إلى التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التربية والبلدية.

#أريحا

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