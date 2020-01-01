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إصابة طالب برصاص الاحتلال في بلدة العيسوية

الثلاثاء 03 مارس 2020 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة طالب برصاص الاحتلال في بلدة العيسوية


القدس المحتلة / سما /

 أصيب الطالب محمد عوني عطية (15 عاماً)، اليوم الثلاثاء، بعيار مطاطي في يده خلال تواجده في ساحة مدرسته "المدرسة الثانوية للبنين" ببلدة العيسوية.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع المدارس في البلدة، بالتزامن مع موعد الاستراحة بين الحصص الدراسية.

وقال الناشط عدنان أبو الحمص من قرية العيسوية: إن قوات الاحتلال هاجمت بوابات المدرسة وصوبت أسلحتها باتجاه الطلبة من خلال فواصل الباب الرئيسي وأطلقت الأعيرة المطاطية دون الاكتراث لاكتظاظ الساحة بالطلبة، حيث أصيب الطالب عطية، وتم تحويله للعلاج.

واستنكرت لجنة أولياء الأمور في العيسوية الاستهتار بحياة الطلبة وعدم توفير البيئة الآمنة لهم حتى خلال تواجدهم داخل مدارسهم.

وقالت اللجنة في بيان لها :"إن ساحة المدرسة كانت مليئة بالطلبة، وذرائع الاحتلال بإلقاء الحجارة باتجاه القوات المارة من المنطقة لا يعطيها المبرر بتعريض حياة الطلبة جميعهم للخطر"، لافتة إلى أن حوالي 300 طالب يدرسون في المدرسة الثانوية.

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