الاحتلال يعتقل مواطنين عبر حاجز "بيت حانون/ إيرز"

غزة / سما /

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مساء اليوم الثلاثاء مواطنين عبر حاجز "بيت حانون/إيرز" شمال القطاع.

وأوضح فروانة، أن الاعتقال تم أثناء مغادرتهما للقطاع، مشيراً إلى أن الارتباط الفلسطيني أبلغهم بذلك.

وتابع فروانة: "المعتقلان هما: عبد الكريم سامي عبد الكريم ابو سعادة (32 عاما)، وأحمد محمد عيد صبح (48عاما)"، قائلاً: "بذلك يرتفع عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم عبر معبر ايرز منذ مطلع العام الجاري إلى خمسة مواطنين، بينهم أربعة تجار".