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الاحتلال يعتقل مواطنين عبر حاجز "بيت حانون/ إيرز"

الثلاثاء 03 مارس 2020 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنين عبر حاجز "بيت حانون/ إيرز"


غزة / سما /

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مساء اليوم الثلاثاء مواطنين عبر حاجز "بيت حانون/إيرز" شمال القطاع.

وأوضح فروانة، أن الاعتقال تم أثناء مغادرتهما للقطاع، مشيراً إلى أن الارتباط الفلسطيني أبلغهم بذلك.

وتابع فروانة: "المعتقلان هما: عبد الكريم سامي عبد الكريم ابو سعادة (32 عاما)، وأحمد محمد عيد صبح (48عاما)"، قائلاً: "بذلك يرتفع عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم عبر معبر ايرز منذ مطلع العام الجاري إلى خمسة مواطنين، بينهم أربعة تجار".

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