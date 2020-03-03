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تعقيبا على نتائج الانتخابات الاسرائيلية.. حماس توجه دعوة للقيادة الفلسطينية

الثلاثاء 03 مارس 2020 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعقيبا على نتائج الانتخابات الاسرائيلية.. حماس توجه دعوة للقيادة الفلسطينية


غزة / سما /

عقب د. موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، على النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي والتي تظهر تفوق معسكر اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، موجهاً دعوة للقيادة الفلسطينية بالرهان على وحدة شعبنا.

وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر): "تقدم اليمين الصهيوني يعطي إشارات واضحة على ان لا فرق بين الخصمان، فكلاهما أعداء لشعبنا وقضيتنا الوطنية ولا يعترفون لنا بحق". 

تقدم اليمين الصهيوني يعطي إشارات واضحة على ان لا فرق بين الخصمان، فكلاهما أعداء لشعبنا وقضيتنا الوطنية ولا يعترفون لنا بحق.
المهم موقف القيادة الفلسطينية في الرهان على شعبنا ووحدته وترك الأوهام في الرهان على الأعداء، والتوافق على برنامج وطني جامع، وأسلوبٍ للنضالِ لنيل الحقوق.

— د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) March 3, 2020

وأضاف أبو مرزوق: "المهم موقف القيادة الفلسطينية في الرهان على شعبنا ووحدته وترك الأوهام في الرهان على الأعداء، والتوافق على برنامج وطني جامع، وأسلوبٍ للنضالِ لنيل الحقوق".
 

#موسى ابو مرزوق #حماس #القيادة الفلسطينية #نتنياهو #الاحزاب اليمينية #انتخابات الكنيست #اسرائيل #قطاع غزة #الانتخابات الاسرائيلية

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