الجهاد الاسلامي: الجميع في (إسرائيل) متطرف ويتسابق لقتلنا..

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي، إن العنصرية متفشية في دولة الكيان الصهيوني، حيث يتسابق الجميع على ضم الضفة الغربية ويتباهون بأعداد الشهداء الذين يقتلونهم.

وأضاف د. الهندي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، تعقيبا على النتائج التي أفرزتها الانتخابات الصهيونية: في الكيان الصهيوني العنصرية متفشية، اليسار غير موجود، جميعهم بلا استثناء، نتنياهو وغانتس، يمين متطرف يتسابقون في وعود ضم الضفة الغربية والتباهي بعدد الشهداء الذين يقتلونهم في غزة".

وشدد القيادي الهندي، على أن من راهن على مخاطبة الرأي العام الصهيوني من خلال لجنة التواصل أو استئناف المفاوضات مع غانس علية إن يضع عقلة في رأسه ويعيد حساباتة". في اشارة الى السلطة الفلسطينية.