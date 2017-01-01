  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني: هناك ترتيب من روسيا مع حماس لبدء حوار مباشر مع فتح بغزة

الثلاثاء 03 مارس 2020 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: هناك ترتيب من روسيا مع حماس لبدء حوار مباشر مع فتح بغزة


رام الله / سما /

 قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الأصدقاء الروس، يركزون على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، ونحن أكدنا أن الخيار الأساس تطبيق اتفاق 2017، ونبدأ حواراً هنا في فلسطين وجاهزون للذهاب إلى غزة.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "ما فهمته أمس من خلال لقاء الروس مع حماس، أن هناك ترتيباً من الأصدقاء الروس مع حماس، على بدء حوار مباشر مع حركة فتح في قطاع غزة، يتبعه لقاء مع كل القوى السياسية للاتفاق على خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام، وتطبيقاً لاتفاق عام 2017.

وكان وفد من حركة حماس برئاسة هنية، عقد سلسلة من اللقاءات في العاصمة الروسية، موسكو، مع المسؤولين الروس، حيث التقى وزير الخارجية سيرجي لافروف، ثم عقد لقاءً مطولاً مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغاندوف.

#حماس #فتح #روسيا #لافروف #اسماعيل هنية #احمد مجدلاني #انهاء الانقسام

الأكثر قراءة اليوم

نتائج الانتخابات الاسرائيلية :معسكر نتنياهو 60 مقعدا واليسار 54 مقعدا والمشتركة 14

نشر بعض تفاصيل عملية عسكرية إسرائيلية لنزع سلاح حماس في غزة

محدث .. بعد فرز 90 % من الأصوات في انتخابات الكنيست: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15

هنية يعلق على زيارة رئيس الموساد لقطر.. ويطرح 4 خيارات لتحقيق المصالحة الفلسطينية

غزة: مقتل شاب على يد شقيقه في رفح جنوب القطاع

اول تعليق رسمي فلسطيني على فوز نتنياهو : فاز الاستيطان والضم والابرثايد

الحكم على طالب فلسطيني في مصر بالسجن المؤبد

الأخبار الرئيسية

الليكود: حكومة وحدة مع "كاحول لافان" بدون تناوب.. وتصريحات ليبرمان عديمة المسؤولية

بينيت: نعمل بحزم في مواجهة "عدو قاسي"و سنؤذي كل من يحاول إيذائنا بغزة

جنرالٌ إسرائيليٌّ: المواجهة الطاحنة مع غزة قادمة ومنظمات غير حماس قادرة على ضربنا بالصواريخ

20200303113310

تحليلات اسرائيلية : نتنياهو فاز.. لكن تشكيل الحكومة مهمة شاقة

غانتس ونتنياهو

محدث .. بعد فرز 90 % من الأصوات في انتخابات الكنيست: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15