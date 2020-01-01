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صور.. فحص وزيرة الصحة المصرية في مطار بكين

الثلاثاء 03 مارس 2020 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. فحص وزيرة الصحة المصرية في مطار بكين


سما / وكالات/

أخضعت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، لفحص طبي ضمن الإجراءات الوقائية، في مطار بكين فور وصولها، ضمن زيارة مساندة للصين في مواجهة فيروس كورونا.

وظهرت الوزيرة المصرية مرتدية الكمامة وتتعرض للفحص الطبي في مطار بكين في العاصمة المصرية، للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا.

وشملت الزيارة العديد من الفعاليات، إذ زارت الوزيرة البرلمان الصيني، حيث كان باستقبالها نائب رئيس البرلمان ورئيس الصليب الأحمر الصيني.

وقدم القائم بأعمال وزير الصحة الصيني رئيس اللجنة الوطنية للصحة، عرضا للجهود المبذولة والإجراءات الوقائية من الجانب الصيني لمواجهة "كورونا"، بحضور زايد.

وكانت مصر من بين عشرات الدول المتضررة بالفيروس، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك ليل الأحد اكتشاف إصابة ثانية لشخص أجنبي بفيروس "كورونا" المستجد.

#الصحة المصرية #كورونا #الصين #هالة زايد #مصر
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