غزة: فتح باب التسجيل لبطالة الإنقاذ البحري

غزة / سما /

نشرت نقابة الصيادين في قطاع غزة، عصر اليوم الثلاثاء، تنويهاً هاماً لحملة الشهادات البحرية سواء من الشرطة البحرية أو من الدفاع المدني.

وطالبت النقابة، من جميع الأخوة حملة شهادات الإنقاذ البحري الصادرة من الدفاع المدني أو الشرطة البحرية في جميع محافظات غزة بضرورة التوجه لمكاتب العمل في محافظاتهم وتسجيل أسمائهم من أجل اتاحة الفرصة لهم لاختيارهم لبطالة إنقاذ بحري.

وأشارت إلى أن التسجيل يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 4/3/2020 ولغاية 15/3/2020، لافتةً إلى أنه يجب ألا يقل عمر المتقدم عن عشرون عاماً ولا يزيد عن ثلاثون عاماً.

وأضافت أن على المتقدم اصطحاب الشهادة الأصلية والهوية الشخصية، متمنيةً للجميع التوفيق والنجاح.