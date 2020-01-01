  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية تؤكد استمرار دعمها للشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة

الثلاثاء 03 مارس 2020 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تؤكد استمرار دعمها للشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة


الرياض /سما/

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء استمرار دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة، مطالبة بمساءلة قوات الاحتلال إسرائيلية عن كل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وقال وزير الدولة للإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز" أن مجلس الوزراء جدد مطالبة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي والمجلس بسرعة التحرك لضمان حماية الشعب الفلسطيني مما يواجهه من انتهاكات جسيمة"،

كما طلبت المملكة "مساءلة قوات الاحتلال إسرائيلية عن كل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين"، مشددة "على ضرورة إلزامها باحترام القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة"، ومؤكدا "استمرار دعم المملكة ومساندتها للشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة".

#السعودية #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

نتائج الانتخابات الاسرائيلية :معسكر نتنياهو 60 مقعدا واليسار 54 مقعدا والمشتركة 14

نشر بعض تفاصيل عملية عسكرية إسرائيلية لنزع سلاح حماس في غزة

محدث .. بعد فرز 90 % من الأصوات في انتخابات الكنيست: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15

هنية يعلق على زيارة رئيس الموساد لقطر.. ويطرح 4 خيارات لتحقيق المصالحة الفلسطينية

غزة: مقتل شاب على يد شقيقه في رفح جنوب القطاع

اول تعليق رسمي فلسطيني على فوز نتنياهو : فاز الاستيطان والضم والابرثايد

الحكم على طالب فلسطيني في مصر بالسجن المؤبد

الأخبار الرئيسية

الليكود: حكومة وحدة مع "كاحول لافان" بدون تناوب.. وتصريحات ليبرمان عديمة المسؤولية

بينيت: نعمل بحزم في مواجهة "عدو قاسي"و سنؤذي كل من يحاول إيذائنا بغزة

جنرالٌ إسرائيليٌّ: المواجهة الطاحنة مع غزة قادمة ومنظمات غير حماس قادرة على ضربنا بالصواريخ

20200303113310

تحليلات اسرائيلية : نتنياهو فاز.. لكن تشكيل الحكومة مهمة شاقة

غانتس ونتنياهو

محدث .. بعد فرز 90 % من الأصوات في انتخابات الكنيست: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15