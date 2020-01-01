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تربية جنين تفتتح معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

الثلاثاء 03 مارس 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

 افتتح نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، ومديرة تربية جنين سلام الطاهر، اليوم الثلاثاء، معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 2020، الذي نظمته مديرية التربية، تحت رعاية وزير التربية والتعليم مروان عورتاني والمحافظ أكرم الرجوب، بدعم من هيئة الاعمال الخيرية الاماراتية.

وجرى الاحتفال في مركز بلدية جنين الكوري الشبابي، بحضور ممثل عن وزير التربية والتعليم العالي جهاد الدريدي، ومديرة تربية جنين سلام الطاهر، ومدير هيئة الاعمال الخيرية الاماراتية ابراهيم الراشد، ومدراء وطلاب المدارس المشاركة في المعرض العلمي، وممثلين عن المؤسسات الرسمية المدنية والأمنية واتحاد المعلمين.

وهنأ أبو الرب، المشاركين على دورهم في إنتاج مشاريع علمية وفنية مميزة، الذي بدوره يسهم في دعم التعليم المهني ودمجه بالتعليم الاكاديمي، ويساعد في اخراج ابداعات الطلبة الى النور وتشبيكهم مع المؤسسات والجمعيات الداخلية والخارجية ذات العلاقة.

وأكدت المشاركون أن هذا الافتتاح يأتي ضمن رسالة وزارة التربية والتعليم، من أجل النهوض بالواقع التعليمي للطلبة من كافة الجوانب، ولاكتسابهم المعرفة والتطور العلمي، مثمنين دور الوزارة بدعم وتسلح الطلبة بالعلم والمعرفة.

وتضمنت زوايا المعرض العلمي عرضا للمشاريع التقنية التي انتجها الطلبة من مختلف مدارس تربية جنين. 

#جنين #التربية والتعليم

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