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جنين: مناورة للدفاع المدني تحاكي وقوع هزة أرضية داخل مدرسة

الثلاثاء 03 مارس 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: مناورة للدفاع المدني تحاكي وقوع هزة أرضية داخل مدرسة


جنين / سما /

 نفذ الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، مناورة تحاكي هزة أرضية، تسببت بانهيار داخل مدرسة وليد أبو مويس في جنين، ووقوع العديد من الإصابات.

ونفذت المناورة بالتعاون مع الخدمات الطبية العسكرية، والهلال الأحمر، والإغاثة الطبية، وبحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأهلية والمدنية ومحافظة جنين .

وشملت المناورة التي حملت عنوان "كن أنت المسعف"، لمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، إخلاء وإنقاذ طالبات المدرسة نتيجة الهزة الأرضية، وتفقد أفراد الدفاع المدني والإسعاف والشركاء للموقع وتأمينه، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وقال مدير الدفاع المدني في جنين عماد أبو ذياب، إن هذه الفعالية ضمن فعاليات عدة تنطلق على مستوى الوطن، لمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية الذي يصادف 1 آذار/مارس من كل عام، مؤكدا ضرورة حماية الأرواح والممتلكات، انطلاقا من رسالة الدفاع المدني التي تتطلب أن نكون على قدر من التأهيل والتدريب للقيام بواجبه.

من ناحيته، أشار مدير العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني عماد خضر، الى أن المناسبة تعد فرصة لتذكير المجتمعات بصعوبة عمل رجال الإنقاذ، وشعارها لهذا العام يوضح أهمية مهنة الإسعاف، وضرورة امتلاك أي شخص لهذه المهارة، حتى يتمكن من تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، داعيا المواطنين إلى التقيد بإجراءات السلامة العامة دوما وفي كل مكان يتواجدون فيه.

ونوّه الى أهمية هذه المناورات التدريبية في تنظيم الأداء الجماعي، لمواجهة أي الكوارث والحالات الطارئة التي تحتاج الى جهد، وقياس مدى سرعة استجابة الطواقم، ورفع مستوى الكفاءة والأداء.

#جنين #الدفاع المدني #هزة ارضية

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