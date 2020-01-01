الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري أقصى جنوب القطاع، ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن السفر سيكون مخصصاً للحافلات الثانية والثالثة، والرابعة حتى الرقم (102) من كشف (2020/7).

ونوهت إلى ضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرةً إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، لافةً إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

ودعت جميع المسافرين إلى إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للتذكير رابط كشف (2020/7):