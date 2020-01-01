  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

انتخابات الكنيست الـ23: الجدول الزمني لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

الثلاثاء 03 مارس 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخابات الكنيست الـ23: الجدول الزمني لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة


القدس المحتلة / سما /

تبدأ في الأيام القريبة المقبلة، وبعد صدور النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ23، التي جرت أمس، الإثنين، عملية تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل. ورغم أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بدا الفائز في الانتخابات مع صدور النتائج الأولية، إلا أنه في حال لم تحصل كتلة أحزاب اليمين والحريديين على 61 مقعدا في الكنيست، فستكون عملية تشكيل الحكومة شاقة وطويلة، ولا تبعد شبح الانتخابات الرابعة.

وفي موازاة ذلك، ستبدأ في 17 آذار/مارس الحالي، محاكمة نتنياهو في اتهامات بارتكابه مخالفات فساد، ويتوقع أن تنظر المحكمة العليا في التماس يطالب بإلزام المستشارين القضائيين للحكومة والكنيست وديوان الرئيس الإسرائيلي بإبداء رأيهم حيال ولاية نتنياهو. وطالبت الحركة من أجل نزاهة الحكم في الالتماس أن تصدر المحكمة أمرا احترازيا يقضي بتجميد إجراءات التوصية أمام الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إلى حين يصدر المستشارون القضائيون وجهة نظر مفصلة بهذا الخصوص.

وفيما يلي الجدول الزمني لهذه الإجراءات:

8 – 9 آذار/مارس: بدء مشاورات ريفلين مع رؤساء الكتل في الكنيست الذين سيوثون بتكليف مرشح بتشكيل الحكومة.

10 آذار/مارس: الموعد الأخير لنشر لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات النهائية. ويفترض أن تنشر اللجنة النتائج بعد ثمانية أيام من يوم الانتخابات بالحد الأقصى، لكن بسبب حلول عيد المساخر اليهود، فإن نشر النتائج قد يبكّر أو يؤخر، وسط توقعات أنها قد تؤخر.

16 آذار/مارس: أعضاء الكنيست يقسمون الولاء.

17 آذار/مارس: الموعد النهائي الذي ينص عليه القانون لتكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل حكومة.

14 نيسان/أبريل: انتهاء مدة التكليف بتشكيل حكومة، وطولها 28 يوما، وفي حال فشل المرشح بمهمته، فإنه يمكن أن يحصل على تمديد المهلة بـ14 يوما آخر.

30 نيسان/أبريل: في حال عدم نجاح المرشح الأول بتشكيل حكومة، يُمهل رئيس الدولة يومين لإجراء جولة مشاورات أخرى، وبعدها يكون بإمكانه تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة، ومنحه مهلة 28 يوما، من دون إمكانية للتمديد.

28 أيار/مايو: في حال فشل المرشح الثاني بتشكيل حكومة، بإمكان أعضاء الكنيست جمع أغلبية بينهم والتوجه إلى رئيس الدولة في غضون 21 يوما وطلب تفويض عضو كنيست بتشكيل حكومة.

18 حزيران/يونيو: في حال عدم تشكيل حكومة، يتم الإعلان عن انتخابات رابعة، ووفقا للتقديرات فإنها لن تجري قبل أيلول/سبتمبر المقبل.

#انتخابات الكنيست #اسرائيل #الليكود #كاحول لافان #تشكيل الحكومة #الكنيست الإسرائيلي #نتنياهو #فساد #رؤوفين ريفلين #انتخابات الكنيست الـ23 #حكومة إسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

نتائج الانتخابات الاسرائيلية :معسكر نتنياهو 60 مقعدا واليسار 54 مقعدا والمشتركة 14

نشر بعض تفاصيل عملية عسكرية إسرائيلية لنزع سلاح حماس في غزة

محدث .. بعد فرز 90 % من الأصوات في انتخابات الكنيست: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15

هنية يعلق على زيارة رئيس الموساد لقطر.. ويطرح 4 خيارات لتحقيق المصالحة الفلسطينية

غزة: مقتل شاب على يد شقيقه في رفح جنوب القطاع

اول تعليق رسمي فلسطيني على فوز نتنياهو : فاز الاستيطان والضم والابرثايد

الحكم على طالب فلسطيني في مصر بالسجن المؤبد

الأخبار الرئيسية

الليكود: حكومة وحدة مع "كاحول لافان" بدون تناوب.. وتصريحات ليبرمان عديمة المسؤولية

بينيت: نعمل بحزم في مواجهة "عدو قاسي"و سنؤذي كل من يحاول إيذائنا بغزة

جنرالٌ إسرائيليٌّ: المواجهة الطاحنة مع غزة قادمة ومنظمات غير حماس قادرة على ضربنا بالصواريخ

20200303113310

تحليلات اسرائيلية : نتنياهو فاز.. لكن تشكيل الحكومة مهمة شاقة

غانتس ونتنياهو

محدث .. بعد فرز 90 % من الأصوات في انتخابات الكنيست: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15