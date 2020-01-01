مادورو: فنزويلا ستستمر بالدعم غير المحدود لفلسطين شعبا وقيادة

رام الله / سما /

أكد رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو، أن فنزويلا ستستمر على عهدها بالدعم غير المحدود لفلسطين شعبا وقيادة.

جاء ذلك لدى استقبال الرئيس مادورو، السفير فادي الزبن، الذي قدم أوراق اعتماده من الرئيس محمود عباس، كسفير لدولة فلسطين إلى رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وشدد مادورو على عمق أواصر العلاقات بين الشعبين والبلدين حيث اعتبرهما بلدين شقيقين، وتعزيز وتوسيع التنسيق في مجال التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أهمية الاستمرار بمشاريع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المختلفة بما فيه مصلحة مشتركة لفلسطين وفنزويلا.

بدوره، ثمن الزبن الموقف الفنزويلي الرافض بشدة لـ"صفقة القرن" وما تنطوي عليه من سرقات علنية لحقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، معتبراً أنه شكل إضافي من اشكال التضامن الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

يذكر أن السفير الزبن اجتمع في وقت سابق مع وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي ارياسا، لتقديم نسخة عن اوراق اعتماده.

، أن فنزويلا ستستمر على عهدها بالدعم غير المحدود لفلسطين شعبا وقيادة.

جاء ذلك لدى استقبال الرئيس مادورو، السفير فادي الزبن، الذي قدم أوراق اعتماده من الرئيس محمود عباس، كسفير لدولة فلسطين إلى رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وشدد مادورو على عمق أواصر العلاقات بين الشعبين والبلدين حيث اعتبرهما بلدين شقيقين، وتعزيز وتوسيع التنسيق في مجال التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أهمية الاستمرار بمشاريع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المختلفة بما فيه مصلحة مشتركة لفلسطين وفنزويلا.

بدوره، ثمن الزبن الموقف الفنزويلي الرافض بشدة لـ"صفقة القرن" وما تنطوي عليه من سرقات علنية لحقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، معتبراً أنه شكل إضافي من اشكال التضامن الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

يذكر أن السفير الزبن اجتمع في وقت سابق مع وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي ارياسا، لتقديم نسخة عن اوراق اعتماده.