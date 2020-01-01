اتحاد العمل النسوي في نابلس يعقد ورشة بعنوان "الحقوق لا تتجزأ"

نابلس / سما /

عقد اتحاد العمل النسوي في محافظة نابلس أمس ورشة عمل حول العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، بعنوان "الحقوق لا تتجزأ".

وشارك بالورشة مديرة مركز الدراسات النسوية روضة بصير ومسؤولة الاتحاد النسوي نبيلة رزق وسكرتيرة اتحاد العمل النسوي بمحافظة نابلس غدير البكار والعديد من المهتمات بشأن المرأة.

وتحدثت روضة بصير التي ادارت الورشة، عن العدالة الاجتماعية والمساواة ما بين الجنسين، وتطرقت لتمكين المرأة للوصول الى الاستفادة من كافة الموارد المجتمعية المتاحة، والعمل على تطوير قيادات مجتمعية وشبابية تناضل من أجل خلق حراك قادر على تحقيق ذلك.

كما تحدثت عن الحقوق الوطنية، وتطرقت الى الحقوق الاجتماعية ومنها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ضد المرأة.