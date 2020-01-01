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الرئاسة الفلسطينية: لن نسمح أن تكون نتائج الانتخابات الاسرائيلية على حساب حقوقنا

الثلاثاء 03 مارس 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية: لن نسمح أن تكون نتائج الانتخابات الاسرائيلية على حساب حقوقنا


رام الله / سما /

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن نتائج الانتخابات الاسرائيلية هي شأن داخلي، وما يهمنا فقط هو الحفاظ على حقوقنا الوطنية الثابتة والمشروعة وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، ولن نسمح لأي أحد بتصفية قضيتنا.

وأضاف أبو ردينة في تصريح له، اليوم الثلاثاء، "اننا مستعدون للتعامل مع أي حكومة إسرائيلية تلتزم بالوصول للسلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

وتابع، ان شعبنا الفلسطيني بقيادة السيد الرئيس محمود عباس، سيبقى صامدا فوق ارضه، متمسكا بثوابته الوطنية، وسيفشل جميع المؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، وسينتصر كما انتصر في كل المعارك التي خاضها دفاعا عن حقوقنا الوطنية.

#الرئاسة الفلسطينية #انتخابات الكنيست #الانتخابات الاسرائيلية #رام الله

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