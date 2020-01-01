  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تسهيلات على إجراءات الإقامة للفلسطينيين في باكستان

الثلاثاء 03 مارس 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسهيلات على إجراءات الإقامة للفلسطينيين في باكستان


رام الله / سما /

 قال وزير الداخلية الباكستاني إعجاز أحمد شاه، إن الوزارة قامت بتعديل الفئة التي كان يخضع لها الطلبة وابناء الجالية الفلسطينية بخصوص الفيزا والإقامات، إلى فئة أخرى بحيث إجراءاتها أكثر مرونة وسهولة.

وأكد شاه خلال لقائه سفير دولة فلسطين لدى باكستان أحمد جواد ربعي، بمقر الوزارة في العاصمة إسلام أباد، موقف الحكومة الباكستانية الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مجددا رفض بلاده لـ"صفقة القرن"، والتي لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني.

من ناحيته، أطلع السفير ربعي، الوزير الباكستاني على آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين بعد إعلان ترمب لـ"صفقة القرن"، وتزايد الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية، بهدف خلق وقائع جديدة على الأرض، تمهيدا لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل في مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية.

وثمن موقف الحكومة الباكستانية الثابت في دعم دولة فلسطين، مطالبا الوزير بتقديم مزيد من التسهيلات في إجراءات الاقامات للطلاب وأبناء الجالية الفلسطينية، شارحا له المشاكل التي يواجهها أبناء الجالية الفلسطينية.

وقدم السفير ربعي، لوزير الداخلية الباكستاني تذكارا لقبة الصخرة المشرفة، آملا أن يتمكن من زيارة دولة فلسطين والصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

#باكستان #فلسطين #تسهيلات #شروط اقامة

الأكثر قراءة اليوم

نتائج الانتخابات الاسرائيلية :معسكر نتنياهو 60 مقعدا واليسار 54 مقعدا والمشتركة 14

نشر بعض تفاصيل عملية عسكرية إسرائيلية لنزع سلاح حماس في غزة

محدث .. بعد فرز 90 % من الأصوات في انتخابات الكنيست: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15

هنية يعلق على زيارة رئيس الموساد لقطر.. ويطرح 4 خيارات لتحقيق المصالحة الفلسطينية

غزة: مقتل شاب على يد شقيقه في رفح جنوب القطاع

اول تعليق رسمي فلسطيني على فوز نتنياهو : فاز الاستيطان والضم والابرثايد

الحكم على طالب فلسطيني في مصر بالسجن المؤبد

الأخبار الرئيسية

الليكود: حكومة وحدة مع "كاحول لافان" بدون تناوب.. وتصريحات ليبرمان عديمة المسؤولية

بينيت: نعمل بحزم في مواجهة "عدو قاسي"و سنؤذي كل من يحاول إيذائنا بغزة

جنرالٌ إسرائيليٌّ: المواجهة الطاحنة مع غزة قادمة ومنظمات غير حماس قادرة على ضربنا بالصواريخ

20200303113310

تحليلات اسرائيلية : نتنياهو فاز.. لكن تشكيل الحكومة مهمة شاقة

غانتس ونتنياهو

محدث .. بعد فرز 90 % من الأصوات في انتخابات الكنيست: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15