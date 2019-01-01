انتخابات الكنيست: اليساريون تخلوا عن ميرتس والعمل وصوتوا للمشتركة

القدس المحتلة / سما /

احتفل عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة، بنتائج الانتخابات وشكر العديد من اليهود الذين صوتوا للقائمة، وسجلوا بالفعل زيادة عن الانتخابات السابقة في عدد الناخبين اليهود الذين ايدوا المشتركة.

وقد لوحظت تغييرات في المدن ذات الغالبية اليهودية مثل "رمات هشارون، جفعتايم، رعنانا وهيرتسيليا"، مقارنة بالانتخابات الأخيرة في عام 2019 ، والتي شهدت تصويتًا بنسبة 0.28٪ ، شهدت انتخابات 2020 ارتفاعًا إلى 0.56٪. في جفعتايم، تنعكس الفجوة منذ عام 2019، والتي كانت 0.53 ٪ ، في انتخابات عام 2020 ، حيث بلغ الرقم 0.98 ٪.

في رعنانا أيضًا في انتخابات 2019 الأخيرة ، تم تسجيل 0.13٪ من الأصوات المشتركة ، وفي انتخابات 2020 حوالي 0.27٪. في هرتسليا اعتبارًا من انتخابات 2019 ، صوت حوالي 0.21٪ في عام 2020 ، بنسبة 0.43٪. على الرغم من أن الأرقام تبدو "صغيرة" بالنسبة لمجموع المقاعد في الكنيست ، إلا أنها تضاعف عدد الأصوات في المناطق التي تم أخذ عينات منها.

وقالت القناة الاسرائيلية 20 "لقد تخلى العديد من اليساريين عن ميرتس والعمل ، وصوتوا لصالح القائمة العربية".

واضافت القناة" ان اليساريين يعلقون بفخر لافتات تؤيد القائمة المشتركة".

وحسب اخر نتائج الفرز فان القائمة العربية تحصل على 15 مقعدا حتى اللحظة وهي نتيجة تجعلها رقما صعبا في خيارات تشكيل حكومة في اسرائيل.

القائمة المشتركة تنجح بتعزيز حظوظها بالانتخابات الاسرائيلية

بدوره، عقب رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة ، والذي حصل حزبه حتى الان على 15 مقعدا في الانتخابات للكنيست الـ23، على النتائج وقال:"الحزب الوحيد في المعارضة الذي نجح برفع حظوظه هي القائمة المشتركة، جميعهم تراجعوا، وعدنا واوفينا، وهذا بفضل جمهورنا".

وتابع عودة :"أهنئ جمهورنا، أيضا الجمهور العربي وأيضا الكثير من اليهود الذين دعموا المشتركة، لقد عززنا قوتنا، في شهر نيسان/ابريل كنا 10 مقاعد واليوم 15 مقاعد، هذا اعظم انجاز برلماني في الكنيست ولم يكن من الكنيست عام 1949 ، انجاز عظيم. بنظرنا، نحن نتقدم، لكننا لن نكتفي بهذا التقدم البطئ، يجب علينا ان نكون البديل ذي القيمة الكبيرة في الخارطة السياسية الاسراييلية".