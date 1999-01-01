حبس حسام حبيب بتهمة الشروع في القتل!

وكالات / سما /

يواجه حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، عقوبة السجن لمدة عام، في تهمة الشروع في القتل.

ذكرت ذلك صحيفة "الوطن"، مشيرة إلى أن محكمة القاهرة الجديدة أصدرت حكما بمعاقبة الفنان حسام حبيب، بالحبس لمدة عام، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، أمام منزله.

وأضافت الصحيفة المصرية: "أشهر حبيب السلاح الناري في وجه ياسر خليل، وهو ما ورد في دعوى رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع الأول".

ولفتت الصحيفة إلى قول شركة "أوبرا للمحاماة والاستشارات القانونية"، التي تولت الدفاع عن ياسر خليل، أن موكلها كان تقدم ببلاغ رسمي ضد حسام حبيب، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتابع: "تم تقديم البلاغ، بعدما توجه حسام حبيب وآخرون إلى ياسر خليل، والتعدي عليه بالضرب وتوجيه السلاح، ما تسبب في إصابته.

وقالت الصحيفة إن التحقيقات أسفرت عن معاقبة حسام الدين حبيب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه.