السجن 6 أعوام ونصف لمحتال بقضية تخص كورونا

حكمت محكمة في شانغهاي، اليوم الثلاثاء، على شخص واحد بالسجن لتورطه في قضية احتيال عبر الإنترنت تتعلق بمواد الوقاية من الوباء.

ووفقاً للمحكمة الشعبية لحي مينهانغ فى شانغهاي، حكم على المدعى عليه ولقبه يان بالسجن لمدة ستة أعوام ونصف العام، غرامة قدرها 50 ألف يوان (حوالي 7200 دولار أمريكي) بتهمة الاحتيال على ضحية بالتظاهر بأنه كان لديه أقنعة طبية للبيع.

وتعد هذه أول قضية احتيال عبر الإنترنت تتعلق بمواد الوقاية من الوباء يتم ضبطها في شانغهاي منذ تفشي فيروس كورونا الجديد.

وعززت شانغهاي حملتها على الجرائم المتعلقة بالوباء لحماية حقوق الشعب ومصالحه.