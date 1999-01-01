قلقيلية: عشرات المواطنين يشاركون في وقفة إسنادية للأسير موفق عروق

قلقيلية / سما /

شارك عشرات المواطنين في مدينة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، بوقفة إسناد ودعم للأسرى في سجون الاحتلال، خاصة الأسير المريض بالسرطان موفق عروق (77 عاما).

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قلقيلية، ونادي الأسير، ومحافظة قلقيلية، وممثلو المؤسسات والفصائل، صور الأسرى والأسيرين موفق عروق و فؤاد الشوبكي، مرددين الشعارات المطالبة بالإفراج عنهم وإنقاذ حياتهم.

وأكد محافظ قلقيلية رافع رواجبة، وقوف أبناء شعبنا إلى جانب الأسرى، ودعمهم المتواصل لتحقيق مطالبهم العادلة.

وأضاف أن إدارة سجون الاحتلال تمارس سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، للنيل من إرادتهم وعزيمتهم، لافتا إلى انه من المحال أن يخضع شعبنا وأسرانا، مثمنا دعم الرئيس محمود عباس للأسرى وعائلاتهم والاهتمام بقضيتهم.

من جهته، حمل عضو إقليم حركة فتح بقلقيلية محمد مصلح، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض العروق، وجميع الأسرى خاصة المرضى.

بدوره، طالب مدير نادي الاسير بقلقيلية لافي نصورة، المؤسسات الحقوقية والدولية، بالتحرك الفاعل لإنقاذ حياة الأسير، قائلا :" نحن نريدهم أحياء بيننا لا شهداء".