  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

توقيع أردوغان الشخصي على حطام هيكل طائرة أسقطها الجيش السوري فوق إدلب

الثلاثاء 03 مارس 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع أردوغان الشخصي على حطام هيكل طائرة أسقطها الجيش السوري فوق إدلب


انقرة / وكالات /

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هيكل عدد من الطائرات المسيرة قبل توجيهها نحو سوريا، لكن، تم إسقاط جميع هذه الدرونات بنيران الجيش السوري فور وصولها إلى أجواء إدلب.

وظهرت صور إحدى هذه الطائرات المسيرة أثناء توقيع أردوغان على هيكلها في "تويتر" على حساب Steele M، ثم عرض هذا الناشط صورة الطائرة نفسها مع توقيع الرئيس التركي، وهي محطمة.

وتظهر شظايا الطائرة التركية بدون طيار داخل الإطار المنشور، ويمكن من خلال هذه الصورة تمييز علامة تحديد هوية سلاح الجو التركي عليها، وتوقيع أردوغان على هيكلها.

وفي صورة أخرى يظهر الرئيس التركي، وهو يوقع على هيكل مركبة جوية بدون طيار. من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

في مطلع مارس الجاري، استخدم الجيش التركي لأول مرة "سرب طائرات بدون طيار" في حربه ضد قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.

وفي 1 مارس، دمر الجيش السوري طائرة تركية بدون طيار، لكن مسلحي "الجيش الوطني" المدعوم من أنقرة، لم يتأخروا عن إعلان فرحتهم ظنا منهم أنها طائرة سو 24 تابعة للقوات الحكومية السورية، وتغنوا بأنهم أسقطوها بأنفسهم، وعلاوة على ذلك باشروا بالبحث عن الطيار، دون أن ينتبهوا أن الطائرة التي كانوا يكبّرون قربها هي طائرة مسيرة دون طيار، وأنها عائدة للجيش التركي وليس للجيش السوري.

وتصاعد التوتر في إدلب اعتبارا من يناير الماضي، عندما رد الجيش السوري على هجمات المسلحين والإرهابيين، فشن هجوما في المنطقة استرجع خلاله عددا كبيرا من البلدات والقرى، وفي ليلة 28 فبراير، بدأ الجيش التركي بضرب مواقع الجيش السوري ردا على توغله في عمق مناطق الإرهابيين وانتقاما لقصف قافلة تركية في منطقة جبل الزاوية أسفر عن مقتل 33 جنديا وإصابة 32 آخرين.

المصدر: "لينتا رو"

#تركيا #سوريا #درون

الأكثر قراءة اليوم

نتائج الانتخابات الاسرائيلية :معسكر نتنياهو 60 مقعدا واليسار 54 مقعدا والمشتركة 14

محدث .. بعد فرز 90 % من الأصوات في انتخابات الكنيست: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15

هنية يعلق على زيارة رئيس الموساد لقطر.. ويطرح 4 خيارات لتحقيق المصالحة الفلسطينية

غزة: مقتل شاب على يد شقيقه في رفح جنوب القطاع

انتخابات ثالثة للكنيست: نسبة التصويت حتى السادسة إلى 56.3%.. وهي الأعلى منذ 1999

اول تعليق رسمي فلسطيني على فوز نتنياهو : فاز الاستيطان والضم والابرثايد

بغداد: رئيس المخابرات متهم بقتل سليماني والمهندس وترشيحه لرئاسة الحكومة إعلان حرب

الأخبار الرئيسية

بينيت: نعمل بحزم في مواجهة "عدو قاسي"و سنؤذي كل من يحاول إيذائنا بغزة

جنرالٌ إسرائيليٌّ: المواجهة الطاحنة مع غزة قادمة ومنظمات غير حماس قادرة على ضربنا بالصواريخ

20200303113310

تحليلات اسرائيلية : نتنياهو فاز.. لكن تشكيل الحكومة مهمة شاقة

غانتس ونتنياهو

محدث .. بعد فرز 90 % من الأصوات في انتخابات الكنيست: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15

نشر بعض تفاصيل عملية عسكرية إسرائيلية لنزع سلاح حماس في غزة