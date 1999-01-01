بينيت: نعمل بحزم في مواجهة "عدو قاسي"و سنؤذي كل من يحاول إيذائنا بغزة

القدس المحتلة / سما /

هدد نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بمهاجمة كل من يحاول إيذاء الإسرائيليين.

وقال بينيت خلال مؤتمر خاص بإحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين دفنوا بمناطق مجهولة، إن هناك من يفسر ديمقراطية إسرائيل على أنها نقطة ضعفها ويحاول تحديها على الجبهة الشمالية وغزة. في إشارة منه لإطلاق الصواريخ ومحاولات تنفيذ عملية خلال فترة الانتخابات على الجبهتين.

وأضاف "نقول لكل من يحاول إيذائنا: سنواصل حماية مواطنينا وسنؤذي كل من يخطط أو يحاول إيدائنا .. قوة جيشنا لا تقاس فقط بقوة سلاحنا الجوي ولكن بقوة الإيمان في قلوب جنودنا". وفق وصفه.

وأكد على التزامه ببذل الجهود لإحضار جثث جنوده في غزة لدفنهم في القدس مؤكدًا أن إسرائيل تعمل بحزم في مواجهة "عدو قاسي". بالإشارة لحماس.

وتابع "نعمل من خلال أدوات مختلفة وسنواصل الضغط على العدو بأي ثمن لاستعادة جثث جنودنا".