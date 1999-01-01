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لسبب غريب جدا.. ياباني لم يتحدث لزوجته منذ 20 عاما

الثلاثاء 03 مارس 2020 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
لسبب غريب جدا.. ياباني لم يتحدث لزوجته منذ 20 عاما


وكالات / سما /

قام رجل ياباني بالإمتناع عن الحديث مع زوجته منذ ما يقارب العشرين سنة وذلك بسبب "الغيرة" من اهتمام ورعاية زوجته لأطفالهما ما كان سببا في قطيعة كلام بينهما.

امتدت لزمن طويل. لكن بعد هذه المدة تم جمع الشمل مرة أخرى بفضل برنامج تلفزيوني هذا الوالد الذي يدعى"أوتو" يعيش مع زوجته وأبنائه الثلاثة في نفس المنزل ويتحدث معهم بطريقة عادية لكنه لا ينس بأية كلمة تجاه زوجته "كاتايما" سوى الإيماء برأسه أو الإشارة بأصبعه.

وقد قام ابنهما "يوشيكي" البالغ من العمر 19 سنة بإرسال رسالة إلى أحد البرامج التلفزيونية اكد فيها حزنه الكبير أن يرى أبوه لا يتكلم مع أمه كأي زوجين منذ وقت طويل جدا.

القائمون على البرنامج توصلوا لحل بسيط للغاية وهو تنظيم لقاء بين الزوجين في أول مكان التقوا فيه ببعضهما البعض ليضفوا عليه طابعا رومانسيا. 

#اليابان #الزوجة

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