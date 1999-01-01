جنرالٌ إسرائيليٌّ: المواجهة الطاحنة مع غزة قادمة ومنظمات غير حماس قادرة على ضربنا بالصواريخ

غزة / سما/

على الرغم من التهدئة أوْ الهدنة بين المُقاومة الفلسطينيّة في قطاع غزّة من ناحية والاحتلال الإسرائيليّ من الجهة الأخرى، على الرغم من ذلك فإنّ الطرفين يعلمان جيّدًا أنّ هذه التهدئة هي بمثابة وهمٍ أوْ سرابٍ، وأنّ هشاشتها ستؤدّي عاجلاً أمْ آجلاً إلى مُواجهةٍ طاحنةٍ بين الطرفين، علمًا أنّ المُواجهة الأخيرة بين العدوّيْن اللدوديْن في صيف العام 2014، في العملية التي سُميَّت إسرائيليًا بعملية (الجرف الصامِد)، استمرّت 51 يومًا، وهي أطول حربٍ في تاريخ كيان الاحتلال، والتي انتهت دون أنْ “تقضي إسرائيل على حماس” أوْ بـ”إسقاط حكم حماس في قطاع غزّة”، كما كان وما زال قادة الدولة العبريّة يتبجحون.

في هذا السياق، قال جنرالٌ إسرائيليٌّ، إنّ الدولة العبريّة تجِد نفسها رهينة شرك خطير في قطاع غزة، مُضيفًا في الوقت عينه: صحيح أنّ حماس قد تبدو قادرة على كبح جماح المنظمات الفلسطينيّة الأخرى، التي تُطلِق القذائف الصاروخيّة بين حين وآخر على التجمعات الاستيطانيّة الإسرائيليّة في المنطقة المُسّماة “غلاف غزة”، لكنّ الحركة لا تُفضِّل المواجهة معها، والدخول في نزاعٍ داخليٍّ، وفي النهاية يُسفِر هذا الوضع عن تبدد قوّة الردع الإسرائيليّة أمام الفلسطينيين، على حدّ تعبيره. وزاد غلبوع في مقالٍ نشره فيس صحيفة (معاريف) العبريّة، زاد قائلاً إنّه على الرغم ممّا يُقال بين حين وآخر عن ضرورة استئصال كافة المنظمات الفلسطينيّة من جذورها في قطاع غزة، لكن ذلك لا يضع مزيدًا من الخيارات أمام الدخول في حربٍ واسعةٍ، وربما يحق ليّ القول إنّ أصحاب هذه الدعوات إنمّا يقومون بتحريض نتنياهو على الدخول في مواجهةٍ عسكريّةٍ عشية الانتخابات الحاليّة، أيْ التي جرت أمس الاثنين، الثاني من آذار (مارس) الجاري. عُلاوةً على ما ذُكر أعلاه، لفت الجنرال الإسرائيليّ في مقاله، وهو بالمُناسبة عميد احتياط في الجيش الإسرائيليّ، والمُستشار السابِق بمكتب رئاسة الوزراء للشؤون العربيّة، وألّف كتبًا عن المخابرات الإسرائيليّة، لفت إلى أنّ هناك في إسرائيل مَنْ يزعم أنّ ما يحصل بين حينٍ وآخر في غزّة من محاولات منظماتٍ فلسطينيّةٍ صغيرةٍ، تُطلِق القذائف الصاروخيّة بغرض إفشال جهود التهدئة بين حماس وإسرائيل، ومن ثمّ فإنّ حركة المُقاومة الإسلاميّة قد تكون قادرةً على كبح جماح هذه المنظمات، إنْ أرادت ذلك، طبقًا لأقواله. المُستشرِق الإسرائيليّ شرح قائلاً إنّه بالنسبة لكيان الاحتلال، فإنّ الواقع غير المرضي بالنسبة لها أنّها تعيش في شركٍ نصبته لها غزة، فهي تُدير حوارًا غير مباشر مع حماس بوساطة مصر، وفي النهاية تحصل حماس على تسهيلاتٍ إنسانيّةٍ معيشيّةٍ كبيرةٍ، تشمل بنى تحتية ومناطق صناعية، دون مطارٍ جويٍّ أوْ ميناءٍ بحريٍّ، مقابل توفير الهدوء الأمنيّ في غزة، كما أكّد. وأوضح أنّه من جهةٍ أخرى، لا تريد حماس فرض إرادتها على باقي المنظمات الفلسطينية في القطاع، وفي هذه الحالة، فإنّ كلّ تسويةٍ قد تُبرَم بين حماس وإسرائيل في قطاع غزّة ستكون على جبلٍ من الجليد، وكلّ تسهيلاتٍ قد تشمل فتح المعابر التجاريّة، وإدخال العمال، وتوسيع مساحة الصيد، ستعود إلى التقليص والتراجع عنها في حال نشوب أيّ توتّرٍ أمنيٍّ في القطاع، قال غلبوع. وزعم قائلا، إنّ السبب الجوهريّ في ذلك يكمن في الفروق بين حماس وباقي المنظمات الفلسطينيّة، فحماس هي القوّة الأكبر في القطاع، والأكثر قوّةً، لكن باقي المنظمات الأصغر منها تحوز قدرات عسكرية واضحة، وقادرة على إطلاق مئات القذائف الصاروخية في اليوم الواحد، بما في ذلك استهداف تل أبيب ووسط إسرائيل، وبالمقارنة مع حماس تبدو هذه التنظيمات أكثر راديكاليّةً منها، وفق أقواله. وخلُص إلى القول مُشيرًا إلى أنّ التنظيمات الصغيرة في غزة يهمها وضع الفلسطينيين المعيشيّ، ومعاناتهم الاقتصاديّة، لكن عقيدتها القتاليّة ومبادئها الأيديولوجيّة، ورغبتها بإيجاد الفروق بينها وبين حماس، وارتباطها الوثيق بإيران تجعل اهتمامها بالأوضاع المعيشية للفلسطينيين في مرتبةٍ متدنيّةٍ، وليس مركزيّةً كما هو الوضع لدى حماس، وفي ظلّ أنّ حماس تسعى لتحقيق تسويةٍ أمنيّةٍ مع إسرائيل لعدة سنوات، فإنّ هذه المنظمات ليس لديها تلك الرغبة، على حدّ تعبيره. ولكن بحسب المُحلِّلين والخبراء والمُختّصين فإنّ الدولة العبريّة تخشى أكثر ما تخشى اندلاع حربٍ في آنٍ واحدٍ على الجبهتين الشماليّة ضدّ حزب الله، والجنوبيّة، ضد تنظيمات المُقاومة الفلسطينيّة، وفي هذه الحالة، يُشدِّد المُراقِبون على أنّ جيش الاحتلال سيُستنزف بسرعةٍ من قبل تنظيمات تتبنّى حرب العصابات عقيدةً قتاليّةً.

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