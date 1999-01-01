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علماء يتوصلون إلى علاج نهائى لمرض السكر

الثلاثاء 03 مارس 2020 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء يتوصلون إلى علاج نهائى لمرض السكر


لندن/وكالات/

قالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، إن باحثون حققوا نجاحا كبيرا فى البحث عن علاج نهائى لمرض السكر، حيث تمكنوا من علاج مرض السكر لدى الفئران لأول مرة باستخدام خلايا جذعية بشرية.
أضافت الصحيفة: “تمكن العلماء من علاج مرض السكر لدى الفئران باستخدام استراتيجية العلاج بالخلايا الجذعية البشرية لمدة تراوحت ما بين 9 أشهر إلى عام، ما يعطى الأمل لملايين المرضى من البشر حول العالم.
وأشارت إلى أن الخلايا البشرية المزروعة بالفئران سمحت بإنتاج كمية كافية من الأنسولين لتحطيم نسبة السكر فى الدم المرتفعة والمسببةً لمرض السكر، حيث شهدت الاختبارات عودة مستويات السكر إلى مستوى طبيعى وآمن فى أقل من أسبوعين.
جدير بالذكر، أن حوالى 400 مليون شخص يعانون من مرض السكر فى العالم.

#مرض السكري #علاج #بريطانيا

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