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كويتي حاول قتل زوجته وابنته بسبب "كورونا"

الثلاثاء 03 مارس 2020 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
كويتي حاول قتل زوجته وابنته بسبب "كورونا"


وكالات

حاول مواطن كويتي قتل زوجته وابنته، بعدما اشتبهتا بإصابته بفيروس "كورونا"، واستدعتا سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحته، وفق ما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن السيدة استغاثت بعمليات وزارة الداخلية، وأبلغت بأن زوجها يحاول قتلها وابنتها، وطلبت من رجال الأمن سرعة الحضور قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه.

وعند حضور رجال الأمن إلى المكان، أفادت المواطنة الكويتية بأنها "اشتبهت أن زوجها مصاب بفيروس كورونا، فقامت هي وابنتها بطلب سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى جابر، إلا أنه انفعل وحاول أن ينال منهما وهددهما بالقتل، الأمر الذي اضطرهما إلى الابتعاد عنه حتى يهدأ".

 وذكر المصدر أن "رجال الأمن تعاملوا مع البلاغ بجدية تامة، وأحالوا المواطن إلى الجهات المختصة في وزارة الصحة".

وأبدت الزوجة رغبتها بعدم تسجيل قضية بحقه، وأكدت أن كل ما تريده نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، وتم تسجيل إثبات حالة بالواقعة، وإبلاغ المسؤولين في وزارة الداخلية.

وارتفعت حالات المصابين بفيروس كورونا داخل الكويت إلى 56، بعد تسجيل 10 حالات جديدة مصابة بالفيروس، الاثنين.

#الكويت #فيروس كورونا

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