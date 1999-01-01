صور: الكشف عن الملامح الرئيسية لتصميم هاتف هواوي P40

وكالات / سما /

تستعد شركة هواوي للإعلان الرسمي عن هواتف P40 في مؤتمر يعقد في 26 من مارس الجاري، وتستمر اليوم التسريبات حول إصدارات العملاق الصيني المرتقبة، حيث رصدت صور حية لنموذج الهاتف اليوم على شبكة الإنترنت.

لم توضح الصور الحية التي نشرت لهاتف P40 عبر DigitalTrends واجهة الهاتف، أو البرمجيات والتطبيقات المثبتة، أيضاً لم تؤكد الصور الحية على المواصفات الرئيسية للهاتف، إلا أن الصور الحية سلطت الضوء على تصميم P40.

وتكشف الصور عن أبعاد هاتف P40 التي تحاكي إصدار الشركة السابق P30 Pro تقريباً، حيث يأتي الإصدار القادم بسماكة أكبر نسبياً، أيضاً يتميز هاتف P40 بتصميم زجاجي منحني مع زوايا منحنية، ليقدم تجربة أفضل للمستخدم.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف P40 شاشة منحنية، إلا أن التسريبات المصورة تؤكد على أن التصميم لن يكون waterfall كما في شاشة هاتف Mate 30 Pro.

وتظهر إعدادات الكاميرة الخلفية في هاتف P40 بتصميم رأسي، والتي تضم كاميرة periscope، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 52 ميجا بيكسل، ومن المقرر أن يضم الهاتف مستشعر ToF، مع فلاش وميكروفون إلى جانب إعدادات الكاميرة الرئيسية.

كما يأتي الجزء السفلي من هاتف P40 مع منفذ USB C، ومكبر grille صوتي، بينما يختفي مدخل السماعات من تصميم هذا الإصدار.