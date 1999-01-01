قديروف لـ"الهباش": "صفقة القرن" جريمة كبرى بحق المسلمين

موسكو/وكالات/

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إن "صفقة القرن" التي أعلنتها واشنطن هي جريمة كبرى بحق المسلمين جميعا، لما تتضمنه من "تشريع للعدوان الإسرائيلي" على القدس والمقدسات.

جاء ذلك خلال استقباله الاثنين، في العاصمة الشيشانية غروزني، قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، مبعوث الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وشدد قديروف على وجوب وحدة العالم الإسلامي في مواجهة هذه "الصفقة الظالمة"، قائلا، إن "فرقة المسلمين تشجع خصومهم على العدوان عليهم"، مؤكدا أن "الشيشان تقف بكل وضوح مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وأنه يعتز بالعلاقة الأخوية مع الرئيس محمود عباس".

بدوره قدم الهباش، للرئيس الشيشاني "شرحا عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والتحديات التي تواجهها القدس والمسجد الأقصى بسبب الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة".

وشدد الهباش خلال اللقاء على أهمية تكثيف الزيارات الإسلامية للقدس والمسجد الأقصى لحمايته من مخاطر التهويد.