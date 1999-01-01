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"غوغل" تزيد من معدلات أمان وحماية الخصوصية عبر متصفحها

الثلاثاء 03 مارس 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" تزيد من معدلات أمان وحماية الخصوصية عبر متصفحها


وكالات / سما /

تعمل شركة "غوغل" على تعزيز معدلات الأمان وحماية خصوصية مستخدمي الإنترنت، عبر المتصفح الخاص بها Chrome.

وقررت "غوغل" تطوير نسخة جديدة من Chrome من المفترض أن تتاح لمستخدمي الحواسب والأجهزة الذكية في أبريل/نيسان المقبل.

ومن بين الملفات الخطرة التي قد ينبه Chrome المستخدمين بعد تحميلها ملفات exe التنفيذية، أو الملفات الأرشيفية أو تلك التي تتضمن صورا وفيديوهات قد تحوي على فيروسات، كما قد يحظر تحميل الملفات غير الآمنة تماما عبر HTTPS.

وأدخلت "غوغل" العديد من الميزات على نسخ Chrome في العامين الأخيرين، كان أبرزها "الوضع الليلي" و"التصفح الخفي" التي لا تسمح بظهور أسماء وعناوين الصفحات والمواقع التي دخلها المستخدم.

وتعمل "غوغل" أيضا على تطوير تقنية تساعد المستخدم على إظهار أكبر عدد من الأخبار المتعلقة بالكلمات التي يبحث عنها.

#غوغل #الخصوصية

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