صحة غزة: تشغيل المستشفى التركي قريبًا

غزة / سما /

قال عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تشغيل مستشفى الصداقة التركي - الفلسطيني، قريبًا.

وأوضح صباح خلال جولة مع وفد من وزارة الصحة في رام الله، إنه سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات التقنية والفنية لتشغيل المستشفى الذي سيقدم خدمات طبية ونوعية للمرضى وخاصةً مرضى الأورام.

وبين أن هناك توافقًا على تشغيل المستشفى بخدمات متخصصة ونوعية وفقًا للحاجة مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا اعتماد موازنته التشغيلية.

ويضم المستشفى التركي الذي تم بنائه عام 2011 أحدث التجهيزات الطبية، وتصل مساحته 34 ألفاً و800 متر.