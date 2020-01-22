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اعلان معدلات القبول للالتحاق بدرجة البكالوريوس للعام الدراسي الجديد

الثلاثاء 03 مارس 2020 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعلان معدلات القبول للالتحاق بدرجة البكالوريوس للعام الدراسي الجديد


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن معدلات القبول للالتحاق بدرجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وغير الفلسطينية للتخصصات في الثانوية العامة بدءاً من الفصل الأول للعام الدراسي 2020 - 2021.
وجاءت معدلات القبول كما يلي: تخصصي الطب وطب الأسنان معدل (85%) فأعلى، تخصصي الصيدلة والهندسة معدل (80%) فأعلى، تخصص الحقوق معدل (75%) فأعلى، باقي التخصصات معدل (65%) فأعلى.
وأوضحت الوزارة أن المعدلات الجديدة جاءت بناءً على ما أقره مجلس التعليم العالي في جلسته رقم (3) التي عقدت بتاريخ 22/01/2020، وعليه تطلب الوزارة من الطلبة الالتزام بقرارات مجلس التعليم العالي بخصوص أسس القبول في الجامعات، مؤكدة أنها لن تعادل أو تصادق أي شهادة تخالف أسس القبول المعلن عنها.

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