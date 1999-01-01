لاعب يدخل تاريخ الرياضة الفلسطينية برقم فريد

القدس المحتلة / سما /

دخل شهاب قنبر لاعب نادي جبل المكبر تاريخ الرياضة الفلسطينية من أوسع أبوابها, بعدما قاد فريقه لفوز قياسي على نظيره القوات الفلسطينية (11-1), ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وسجل قنبر سبعة أهداف خلال اللقاء, في حين تكفل زميلاه أحمد أبو ناهية وثائر قراعين بالأهداف الأربعة الأخرى, بواقع هدفين لكل واحد منهما.

ولم يسبق لأحد في دوري المحترفين تسجيل هذه العدد من الأهداف في مباراة واحدة, ما جعل نجم جبل المكبر يدوّن رقما فريدا خاصا به.

يشار إلى أن جبل المكبر رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس مؤقتا, وبقي رصيد القوات 4 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.