وفد من لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف يزور الهند

نيودلهي/وكالات/





أعلن د رياض منصور سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة أن وفدا من لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف يزور الهند في الفترة من ١ إلى ٤ مارس الجاري

وأضاف أن اللجنة برئاسة سفير السنغال لدى الأمم المتحدة (الشيخ نيانغ) بصفته رئيسا للجنة وعضوية ممثلين عن أندونيسيا وماليزيا

والسفير ماجد بامية من بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة.

وقال السفير د رياض منصور في حديث للمكتب الصحفي في سفارة فلسطين بالهند

إن أعضاء اللجنة سيعقدون إجتماعات سياسية هامة من أبرزها اللقاء مع وزير الخارجية الهندي السيد

(جي شانكار )

ومسؤولين آخرين في وزارة الخارجية الهندية.

كما سيجتمعون مع قيادات سياسية من الحزب الحاكم (بهاراتيا جاناتا)

ومن حزب المؤتمر ( الكونغرس )المعارض .

بالإضافة إلى عقد لقاءات مفتوحة مع نخبة من المفكرين وأعضاء السلك الدبلوماسي تنظمها مؤسسات فكرية هندية ومن أبرزها المجلس الهندي للعلاقات الخارجية.

كما سينظم أعضاء اللجنة مؤتمرا صحفيا في مقر الأمم المتحدة لدى نيو دلهي للحديث عن عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها .



ووفقا للدكتور رياض منصور فإن زيارة وفد لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف إلى الهند وقبلها إلى ماليزيا تأتى في ظروف سياسية حساسة تمر بها القضية الفلسطينية وتؤكد على مرجعيات القرارات الأممية حول القضية الفلسطينية.

مشيرا إلى أهمية ومكانة الهند السياسية في العالم ورغبة اللجنة في التشاور معها وإشراكها في القضايا الهامة والمختلفة حول القضية الفلسطينية و التى تدخل في إطار عمل وإختصاص اللجنة.



وأضاف د منصور أن تطبيق قرارات الأمم المتحدة هي الضمانة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وليس فرض خططا أحادية تستهدف المنظومة الدولية والقانون الدولي والإنساني برمته .

يشار إلى أن ان لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أنشئت عام 1975بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وتجدد ولايتها سنويا .

