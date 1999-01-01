  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الهند تحتج على تغريدة لظريف لاستنكاره قتل المسلمين

الثلاثاء 03 مارس 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهند تحتج على تغريدة لظريف لاستنكاره قتل المسلمين


نيودلهي/وكالات/

سلمت الهند اليوم السفير الإيراني في دلهي مذكرة احتجاج على تغريدة لوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، انتقد فيها "العنف ضد المسلمين" خلال الاحتجاجات ضد قانون الجنسية المثير للجدل.

وذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" بين وسائل إعلام هندية أخرى، نقلا عن مصادر رسمية، أن "وزارة الخارجية استدعت السفير الإيراني، علي شغني، وقدمت له مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على تعليقات ظريف حول أحداث العنف في دلهي".

وكان وزير الخارجية الإيراني غرد في وقت سابق على "تويتر" قائلا إن: "بلاده تدين العنف الموجه ضد المسلمين في الهند"، لكنه أضاف فى تغريدته: "لقرون كانت إيران صديقة للهند. نحث السلطات الهندية على ضمان رفاهية جميع الهنود، وعدم السماح بسيادة البلطجة التي لا معنى لها".

وختم: "الطريق إلى الأمام يكمن في الحوار السلمي وسيادة القانون".

يذكر أن الهند أحد أكبر الشركاء التجاريين لإيران، وواحدة من كبار مشتري نفطها قبل العقوبات الأمريكية، ولها استثمارات كبيرة فيها من أهمها استثمار مرفأ بحري.

المصدر: وكالات أنباء إيرانية

الأكثر قراءة اليوم

نتائج الانتخابات الاسرائيلية :معسكر نتنياهو 60 مقعدا واليسار 54 مقعدا والمشتركة 14

هنية يعلق على زيارة رئيس الموساد لقطر.. ويطرح 4 خيارات لتحقيق المصالحة الفلسطينية

محدث .. بعد فرز 90 % من الأصوات في انتخابات الكنيست: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15

غزة: مقتل شاب على يد شقيقه في رفح جنوب القطاع

انتخابات ثالثة للكنيست: نسبة التصويت حتى السادسة إلى 56.3%.. وهي الأعلى منذ 1999

شاهد الصور : هنية يلتقي لافروف في موسكو

بغداد: رئيس المخابرات متهم بقتل سليماني والمهندس وترشيحه لرئاسة الحكومة إعلان حرب

الأخبار الرئيسية

غانتس ونتنياهو

محدث .. بعد فرز 90 % من الأصوات في انتخابات الكنيست: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15

هنية يزور جنوب إفريقيا الشهر المقبل

نشر بعض تفاصيل عملية عسكرية إسرائيلية لنزع سلاح حماس في غزة

860x484

نتنياهو يتعهد خلال "خطاب النصر" بفرض السيادة على الأغوار والضفة

نتنياهو

اول تعليق رسمي فلسطيني على فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست: فاز الاستيطان والضم والابرثايد