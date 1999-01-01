عرض مغرٍ من برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

وكالات / سما /

نقلت صحيفة سبورت الإسبانية عن تقارير صحفية إيطالية أن نادي برشلونة الإسباني قد قدم عرضاً رسمياً إلى نظيره إنتر ميلان الإيطالي من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي، لاوتارو مارتينيز.

ويعتبر اللاعب الأرجنتيني هدفاً رئيسياً بالنسبة للبرسا خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، في إطار خطة النادي الكتلوني لتوفير البديل للأوروجوياني لويس سواريز، الذي تقدم في العمر وصار قريباً من إنهاء مسيرته في كامب نو.

ونجح اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً فقط في لفت الأنظار بقوة من خلال المستويات الكبيرة التي قدمها مع الإنتر خلال الفترة الماضية، ويعتبر واحداً من أفضل المهاجمين في الدوري الإيطالي.

هذه التقارير تحدثت عن تقديم الكتلان لعرض بقيمة 70 مليون يورو بالإضافة إلى نيلسون سيميدو الظهير الأيمن البرتغالي وآرتورو فيدال لاعب الوسط التشيلياني، الذي يعتبر هدفاً مهماً للنيراتزوري، من أجل الحصول على خدمات لاوتارو.

ويتضمن عقد اللاعب مع الأفاعي بنداً يسمح برحيله في الفترة ما بين 1 إلى 15 يوليو مقابل 111 مليون يورو.

وذكرت سبورت أن اللاعب قد يحصل على راتب سنوي يقدر بسبعة ملايين يورو في برشلونة، وهو ضعف ما يتقاضاه الآن في جوزيبي مياتزا.