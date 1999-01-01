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الوقت سلاح مهم بدعم ريال مدريد لاقتناص مبابي

الثلاثاء 03 مارس 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوقت سلاح مهم بدعم ريال مدريد لاقتناص مبابي


وكالات / سما /

لا يتوقف الحديث عن مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، فموهبة هذا المهاجم الهداف تسيل لعاب عدة أندية أوروبية عملاقة، ترغب في ضم بطل العالم إلى صفوفها.

ولا يزال كيليان مبابي أولوية بالنسبة لرئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الذي يعتقد أن الوقت يلعب لصالحه، رغم أن هناك من يُمانع في إمكانية رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن مسؤولاً في ريال مدريد قال خلال تقديم فيرلاند ميندي في يونيو 2019: “لن نتسرع من أجل كيليان مبابي، الوقت يلعب لصالحنا. سنتبع ذات الاستراتيجية كما فعلنا مع إدين هازارد، الأمور ستتم بشكل طبيعي”.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن استراتيجية مسؤولي ريال مدريد تكمن قبل كل شيء في المراهنة على رغبة اللاعب في الانضمام إلى البيت الأبيض، من خلال رفضه تمديد عقده الذي يربطه مع باريس سان جيرمان حتى 2022، وذلك من أجل تخفيض قيمة انتقاله.

وتابعت: “المنازعات بين الدولي الفرنسي وجماهير باريس تبدو كإشارة مشجعة للنادي الملكي، فجلب مبابي يبقى بالفعل أولوية، بل هاجساً، بالنسبة لبيريز الذي قام بمحاولة أولى عندما كان اللاعب في موناكو في صيف 2017، ولا يزال منذ ذلك الوقت على تواصل ودّي مع والديه”.

وأضافت: “اتصالات بيريز منتظمة، دون أن تكون ملحة، إضافة إلى تنظيم اجتماعات غير رسمية، لكن لا مجال للقيام بأي شيء من وراء ظهر باريس سان جيرمان. رئيس ريال مدريد تربطه علاقة جيدة بناصر الخليفي ويرغب في أن تتم العملية بموافقته”.

وتعتقد جماهير ريال مدريد بأن كيليان مبابي قادر على ملء الفراغ الذي تركه كريستيانو رونالدو، خاصةً وأن جاريث بيل يغرق يومياً أكثر فأكثر في المجهول، ولا داعي للتذكير برأي زيدان في هذا الموضوع، الجميع يعلم أن مدرب المرينجي يعشق الجوهرة الفرنسية.

وتوترت العلاقة بين مبابي ومشجعي سان جيرمان، فهو لا يتم إطلاق صافرات الاستهجان ضده، ولكن لا يوجد شغف مع الجمهور كما هو الحال مع كافاني مثلاً، وذلك يرجع لسلوكه الذي يعتبرونه يتسم بالغطرسة مثل غضبه عندما يتم استبداله.

#كيليان مبابي #ريال مدريد

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