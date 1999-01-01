مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية يختتم دورة تدريبية.

غزة / سما/

اختتم مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية دورة تدريبية بعنوان تحليل السياسات وتقدير الموقف وذلك بمقرة بمدينة غزة.

وقال محسن ابو رمضان مدير المركز بأن هذه الدورة تأتي في إطار رؤية المركز الرامية لزيادة القدرات المعرفية وخاصة البحثية للشباب المهتمين بالعلوم السياسية.

وأشار الي ان اهمية هذه الدورة والتي تأتي في ظل عالم مضطرب تتراجع به قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتتقدم به النزعات الشوفينية والعنصرية وتكثر به الحروب والنزاعات وتعزز به التناقضات الطائفية والعرقية والجهوية الأمر الذي يحفز علي امتلاك مهارات التحليل لفهم الظواهر.

من جهته أشار ا.منصور ابو كريم والذي اشرف علي الدورة الي سعادته بإنجازها مثمنا دور المشاركين المتفاعل والملتزم كما أكد علي اهمية تحقيق الاستدامة للمجموعة المتدربة عبر تنفيذ فاعليات ثقافية تتصل بالمعرفة السياسية.

وتم الإعلان عن الأوراق الثلاث الأولي الفائزة والتي تنافس بها المشاركين.

انتهي.