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سحب قرعة دوري جوال لكرة اليد للموسم 2020/2021

الثلاثاء 03 مارس 2020 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سحب قرعة دوري جوال لكرة اليد للموسم 2020/2021


غزة / سما /

نفذ الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد في المحافظات الجنوبية، مساء أمس قرعة النوادي المشاركة بدوري جوال لكرة اليد في المحافظات الجنوبية للموسم الحالي، وجرى تنفيذ القرعة بمقر شركة جوال العام في غزة، بحضور ممثلين عن الشركة وعن اتحاد كرة اليد واللجنة الأولومبية ورؤساء النوادي المشاركة.

وحسب القرعة فإن الأندية التي تم اختيارها للمشاركة هي: خدمات البريج، خدمات النصيرات، نادي الصلاح الرياضي، اتحاد دير البلح

جدير بالإشارة إلى أن شركة جوال راعي الرياضة الفلسطينية وفرت الرعاية والدعم لعدد كبير من الرياضات وأهمها كرة القدم والسلة والطائرة واليد خلال السنوات الماضية، إلى جانب رعايتها تجهيز البنية التحتية لعدد كبير من المنشآت الرياضية، وتعتبر السبّاقة بين شركات القطاع الخاص في مبادراتها ورعاياتها للفعاليات والأنشطة الرياضية، إلى جانب رعايتها لفدائي القدم والسلة.

#كرة اليد #قرعة #جوال #دوري جوال

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