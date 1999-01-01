الاحتلال يغلق طريق خربة شعب البطم جنوب الخليل بسواتر ترابية

الخليل / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالسواتر الترابية، اليوم الثلاثاء، طريق خربة شعب البطم، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، أن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة مصطحبة آلياتها الثقيلة، وباشرت على الفور بإغلاق الطريق الرابط مع مسافر يطا.

وأشار إلى أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كانت أعادت تأهيل الطريق المذكور لتسهيل تنقل المواطنين الى حقولهم ومساكنهم، وأنه تم تجريفها عدة مرات من قبل الاحتلال في الآونة الأخيرة بهدف تضييق الخناق على سكان المسافر واجبارهم على الرحيل بغية توسيع رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل.