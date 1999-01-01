الاحتلال يهدم منزلا في حزما شمال شرق القدس

القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا يعود للمواطن رامي صبيح الخطيب في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وشردت قاطنيه.

وقال رئيس بلدية حزما مسلم أبو حلو ، إن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس شرعت بهدم منزل الخطيب المكون من طابقين ويقطن فيه هو وزوجته وأبناؤه الـ6 في مساحة تبلغ نحو 200 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف، أن قوات الاحتلال أخلت المنزل الذي يقع بالقرب الشارع الرئيسي عند الجدار العازل الذي يقسم بلدة حزما بالقوة، وباشرت بهدم الطابق الثاني فوق مبنى مقام منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتشهد البلدة بين الحين والآخر حملات دهم متواصلة، يتخللها اعتقال مواطنين وتسليم إخطارات بهدم منشآت تجارية وزراعية.