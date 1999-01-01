  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم منزلا في حزما شمال شرق القدس

الثلاثاء 03 مارس 2020 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلا في حزما شمال شرق القدس


القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا يعود للمواطن رامي صبيح الخطيب في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وشردت قاطنيه.

وقال رئيس بلدية حزما مسلم أبو حلو ، إن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس شرعت بهدم منزل الخطيب المكون من طابقين ويقطن فيه هو وزوجته وأبناؤه الـ6 في مساحة تبلغ نحو 200 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف، أن قوات الاحتلال أخلت المنزل الذي يقع بالقرب الشارع الرئيسي عند الجدار العازل الذي يقسم بلدة حزما بالقوة، وباشرت بهدم الطابق الثاني فوق مبنى مقام منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتشهد البلدة بين الحين والآخر حملات دهم متواصلة، يتخللها اعتقال مواطنين وتسليم إخطارات بهدم منشآت تجارية وزراعية.

#الاحتلال #حزما

الأكثر قراءة اليوم

نتائج الانتخابات الاسرائيلية :معسكر نتنياهو 60 مقعدا واليسار 54 مقعدا والمشتركة 14

هنية يعلق على زيارة رئيس الموساد لقطر.. ويطرح 4 خيارات لتحقيق المصالحة الفلسطينية

انتخابات ثالثة للكنيست: نسبة التصويت حتى السادسة إلى 56.3%.. وهي الأعلى منذ 1999

غزة: مقتل شاب على يد شقيقه في رفح جنوب القطاع

محدث .. بعد فرز 90 % من الأصوات في انتخابات الكنيست: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15

شاهد الصور : هنية يلتقي لافروف في موسكو

"كورونا" تضرب القيادة الايرانية : وفاة عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في طهران

الأخبار الرئيسية

20200303030341

محدث .. بعد فرز 90 % من الأصوات في انتخابات الكنيست: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15

هنية يزور جنوب إفريقيا الشهر المقبل

نشر بعض تفاصيل عملية عسكرية إسرائيلية لنزع سلاح حماس في غزة

860x484

نتنياهو يتعهد خلال "خطاب النصر" بفرض السيادة على الأغوار والضفة

نتنياهو

اول تعليق رسمي فلسطيني على فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست: فاز الاستيطان والضم والابرثايد