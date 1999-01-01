الجيش السوري ينتزع بلدتين جديدتين بعد معارك طاحنة مع العناصر المسلحة شرق محافظة إدلب

دمشق/وكالات/

: وسع الجيش العربي السوري نطاق عملياته الليلية إلى الجنوب الغربي من مدينة “سراقب”، منتزعا السيطرة على بلدتي “داديخ” و”كفر بطيخ” بريف المدينة الجنوبي الغربي، بعد معارك طاحنة مع مسلحي “جبهة النصرة” و”أجناد القوقاز” وتنظيمات أخرى مدعومة من الجيش التركي.

وقال مراسل “سبوتنيك” في ريف إدلب، إن وحدات الاقتحام في الجيش العربي السوري استعادت السيطرة على بلدتي “داديخ” و”كفر بطيخ” جنوب غرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي “جبهة النصرة” و”أجناد القوقاز”، والمجموعات المسلحة المدعومة بشكل مباشر من قبل الجيش التركي.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني، قوله إن تمهيدا ناريا كثيفا سبق عملية تقدم وحدات الجيش السوري باتجاه البلدتين، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع مسلحي “ه‍يئة تحرير الشام” و”أجناد القوقاز” و”الجبهة الوطنية للتحرير” أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مسلحا وفرار من بقي منهم حيا نحو معاقل جبهة النصرة في بلدات “مجدليا” و”منطف” على أطراف مدينة “أريحا”.

وانتهت العملية بسيطرة وحدات الجيش السوري على البلدتتين.

وأكد المصدر، أن العمليات العسكرية للجيش العربي السوري مستمرة لتأمين كامل محيط مدينة سراقب من الاتجاهات الأربع.