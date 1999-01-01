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الكشف عن خفايا مرعبة في مقابر مصرية (شاهد)

الثلاثاء 03 مارس 2020 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن خفايا مرعبة في مقابر مصرية (شاهد)


القاهرة / وكالات /

كشفت وسائل إعلام مصرية عن خفايا مرعبة موجودة في مقابر مختلفة في البلاد.

ونشرت قناة "dmc" مشاهد لأعمال سحرية، قالت إن متطوعين عثروا عليها في مقبرة سيدي عبد الرحيم القناوي، بمحافظة قنا جنوبي الصعيد.

وقال الشاب عبد الرحمن نصر، إنه ومتطوعين -بعضهم رجال دين- عثروا على نحو 700 عمل سحري في غضون أسبوع فقط.

وروى نصر تفاصيل مرعبة عن مشاهداتهم في المقبرة، مثل وجود عظام يستخدمها المشعوذون في أعمالهم.

ولفت إلى أن الأعمال السحرية يكتب عليها طلاسم مبهمة، وأخرى يتضح فيها أسماء أشخاص، وحديث عن الكره والبغض والطلاق، وما إلى ذلك.

المفاجأة، بحسب نصر، هي أن بعض حافري القبور يتقاضون أموالا من قبل المشعوذين، لدفن الأعمال السحرية مع الموتى، مضيفا أنهم عثروا على صور شخصية في القبور.

وأوضح أنه وثلاثين شابا آخرين، يقومون بمحاولة فك السحر عند رؤيته، وذلك عبر استخدام الماء والملح، إضافة إلى مسك، بشرط أن يكون مقروءا عليه من القرآن.

#مقابر #مصر #سحر

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