التماس أمام العليا الإسرائيلية لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة

القدس المحتلة / سما /

قدمت ما يسمى "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، صباح اليوم الثلاثاء، التماسًا أمام ما تُسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، لمنع بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود من تشكيل الحكومة المقبلة.

وأشارت الحركة في التماسها- كما ذكرت القناة العبرية السابعة - إلى ما يواجهه نتنياهو من اتهامات بالفساد وعقد جلسات قضائية بحقه قريبًا.

وقالت "من غير المعقول أن يجلس رئيس الوزراء على مقاعد المتهمين في الصباح، ويرأس مجلس الوزراء الأمني (الكابنيت) في المساء. مطالبةً بتحديد موقف واضح من المحكمة والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت بشأن قانونية ذلك.