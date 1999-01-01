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تدريبات أمنية اليوم تحاكي وقوع الصواريخ على إسرائيل

الثلاثاء 03 مارس 2020 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تدريبات أمنية اليوم تحاكي وقوع الصواريخ على إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

تجري قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، اليوم تدريب أمني، بكافة المؤسسات التعلمية في إسرائيل، تحاكي اطلاق وسقوط الصواريخ، واخلاء المدارس الى الملاجئ.

وذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن التدريبات ستجري في تمام الساعة العاشرة صباحا، وستحاكي وقوع صواريخ على البلاد، ووصول الطلاب الى الإمكان الأمنة.

وأضافت القناة الثانية، أن التدريب الذي تجري بالتعاون بين الجبهة الداخلية، ووزارة التعليم، سيتم خلاله تفعيل منظومات الانذار بكافة الأماكن البلاد، باستثناء غلاف غزة.

ونقلت القناة عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن التدريب سيوفر معلومات مهمة للطلاب، في كيفية التصرف بحالات التصعيد، مشيراً الى أن التدريب جزء من خطة التدريبات العامة لسنة 2020.

وبحسب القناة، أضاف الناطق: "خلال التدريب سيتم فحص جهوزية الملاجئ، وسيشارك بهذا التدريب، حوالي 2354000 طالب،  وحوالي 183 ألف مؤسسة تعليمية بالبلاد.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة السابعة، أن التدريب الدولي المشترك "جونيفر كوبرا 2020"، سيبدأ صباح اليوم بالبلاد، بمشاركة الجيش الإسرائيلي، والقيادة الأوروبية للجيش الأميركي.

وبحسب القناة العبرية، يحاكي التدريب سيناريوهات وصول قوات أميركية إلى إسرائيل، والعمل إلى جانب منظومة الدفاع الجوي الاسرائيلية، في مهمة الحماية من الصواريخ.

#تدريبات #اسرائيل #صواريخ

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