Ooredoo تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

غزة / سما /

عقدت شركة Ooredoo فلسطين اجتماع هيئتها العامة العادي التاسع في رام الله وغزة، وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة السيد محمد أبو رمضان، وبحضور كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور إسحق سدر، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور ضرغام مرعي، وممثل مراقب الشركات السيد طارق ربايعة، وممثلين عن هيئة سوق راس المال وبورصة فلسطين، ومدقق حسابات الشركة الخارجي شركة برايس وتر هاوس كوبرز فلسطين، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.

وافتتح السيد أبو رمضان الاجتماع بعرض تقرير مجلس الإدارة عن العام 2019، وعرج التقرير على أهم المراحل التي خاضتها الشركة خلال العام، موضحًا الطريق التي سارت عليها الشركة لتحقيق طموحات مستثمريها بالوصول إلى الربحية المستدامة: "النتائج المالية الإيجابية التي نرنو لتحقيقها، والتي فعلًا بدأت بالظهور مع نهاية العام 2018 واستمرت خلال العام 2019، هي مؤشرات تعطينا دلالات نؤمن بها، تجعلنا نستمر بالسير على ذات الطريق، فقد بلغت قيمة صافي أرباحنا لهذا العام 1.1 مليون دولار أمريكي، وإذا ما استمررنا على ذات الطريق فنحن نتطلع إلى مزيد من النمو الإستراتيجي للشركة خلال السنوات المقبلة".

وأضاف أبو رمضان: "السوق الفلسطينية والاقتصاد الوطني يمران بفترة صعبة، تزامنت مع أزمة مالية حكومية بسبب إجراءات الاحتلال، وبالرغم من ذلك استطعنا تحقيق نتائج إيجابية، وأن الحصار الإسرائيلي أيضًا على قطاع غزة يؤثر بشكل سلبي على نتائجنا، فالقدرة الشرائية للفرد في غزة، قد وصلت إلى أدنى مستوياتها، ومع ذلك فنحن ملتزمون مع أهلنا في قطاع غزة بتقديم أفضل الخدمات والحملات، آملين أن تتكلل جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنجاح ويتم إطلاق خدمات الجيل الثالث والرابع عبر الموبايل لأهلنا في قطاع غزة ضمن أحدث المعايير العالمية".

وقال د.مرعي: "ما سبق من عمليات تجارية نوعية واستثمارات ناجحة، صبت في صالح النتائج المالية لهذا العام بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية، والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، لذلك يسعدنا أن نعلن بأننا قد حققنا في هذا العام نتائج إيجابية تمثلت بصافي أرباح بلغ 1.1 مليون دولار أمريكي، وزيادة في الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاكات والإطفاءات (EBITDA) بنسبة 14%مقارنة بالعام الماضي، وبقيمة إجمالية 30 مليون دولار حتى نهاية العام 2019 مقارنة بـ 26.4 مليون دولار نهاية 2018".

وختم الرئيس التنفيذي للشركة د. ضرغام مرعي: "عملنا خلال العام 2019 على صب جل تركيزنا على صناعة المستقبل، لننقل التجربة التقليدية للاتصالات في فلسطين، إلى عالم الاتصالات الرقمية، وعصر المعلومات والبيانات، وفضاء الخدمات الإلكترونية، التي تسمو بتجربة المشتركين وتثريها" وأضاف: "التزامًا منا بتطبيق إستراتيجيتنا بوضع المشترك أولًا، عملنا بشكل دؤوب لتطوير شبكتنا، وبكل فخر فإن شبكتنا التي شيدتها أيادٍ فلسطينية هي اليوم ذات سعة استيعابية أكبروكان سعينا لتطوير شبكتنا ايضا ينطلق من مسؤوليتنا الوطنية، لتوفير خيار فلسطيني للمواطنين يغنيهم عن المنافس الإسرائيلي غير الشرعي".

وكانت أعمال الاجتماع قد بدأت بإعلان مراقب الشركات قانونية الجلسة، من ثم الاستماع لتقرير حول أداء الشركة خلال عام 2019 والمصادقة على البيانات المالية المدققة لعام 2019، كما أعلن مراقب الشركات عن قانونية كافة القرارات التي صدرت عن الاجتماع. كما وتم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وكلمة الرئيس التنفيذي، وتقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 كانون ثاني من العام 2019، وتم بعدها مناقشة البيانات المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019، وانتخاب مجلس إدارة جديد،من خلال الايعاز إلى كل من الوطنية الدولية و صندوق الاستثمار الفلسطيني لتشكيل مجلس الإدارة لأربع سنوات جديدة، كما وتم انتخاب السادة شركة برايس وتر هاوس مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2020.