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غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار تجاه الصيادين والمزارعين

الثلاثاء 03 مارس 2020 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار تجاه الصيادين والمزارعين


غزة / سما /

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن 4 جرافات عسكرية، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق حي النهضة، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة عدة مناطق وسط وجنوب القطاع.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

#غزة #توغل #الاحتلال

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