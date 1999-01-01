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محدث : معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 15

الثلاثاء 03 مارس 2020 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محدث : معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 15


القدس المحتلة / سما /

أظهرت نتائج استطلاعات العينات الانتخابية التي أجرتها القنوات الإسرائيليّة، والتي تُعبّر عن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ23، تصدر حزب الليكود ووصول معسكر اليمين إلى 59 مقعدًا، وسط تصاعد فرص بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة مقبلة مع اقترابه من تحقيق أغلبية برلمانية (61 عضو كنيست)، في حين تراوحت قوة القائمة المشتركة من 14 - 15 مقعدًا.

نتائج استطلاعات الرأي في القنوات الإسرائيلية: (حتى الساعة 03:00)

 

"كان - 11" محدّث

القناة 12 محدّث القناة 13 محدّث الليكود 36 37 37 "كاحول لافان" 33 32 34 القائمة المشتركة 15 15 14 شاس 9 9 9 يهدوت هتوراة 8 7 7

العمل - غيشير - ميرتس

6 7 7

"يسرائيل بيتينو"

7 7 6 "إلى اليمين" 6 6 6 "عوتسما يهوديت" 0 0 0

 

يشار إلى أن هذه النتائج ليست نهائية، غير أنها تعكس النتائج الأولية عبر استطلاع العينات الانتخابية ميدانيًا من أمام صناديق الاقتراع من الأشخاص الذين قاموا بالتصويت حتى الساعة الثامنة مساءً.

 

ووفقًا لهذه النتائج، فإن نتنياهو بحاجة إلى مقعد إضافي ليتمكن من تشكيل حكومة، بينما زاد تمثيل القائمة المشتركة عن الانتخابات الأخيرة في كافة الاستطلاعات، بمقعد واحد على الأقل.

 

بينما جاءت المعسكرات على النحو الآتي:

 

"كان - 11" محدّث

القناة 12 محدّث

القناة 13 محدّث

معسكر نتنياهو 59 59 59 معسكر غانتس 39 39 41 القائمة المشتركة 15 15 14 ليبرمان 7 7 6

 

وقال النائب أيمن عودة، مساء الإثنين، إن القائمة المشتركة حققت إنجازًا غير مسبوق في عدد المقاعد للأحزاب العربية، وأضاف أن "كاحول لافان" فشلت نتيجة توجهاتها العنصرية تجاه العرب والقائمة المشتركة.

 

وعبر نواب عن القائمة المشتركة في تصريحات منفصلة عن أن "الإنجاز الذي حققته القائمة يتمثل بالحصول على دعم المواطنين العرب مجددا، على الرغم من حملة التحريض ونزع الشرعية التي مارسها معسكر اليمين، وبث حملة الليكود لحالة من الخوف لثني الناخب العربي عن ممارسة حقه الديمقراطي في الاقتراع".

#نتنياهو #انتخابات #الكنيست

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