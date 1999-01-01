  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ليبرمان: لن أنضم لحكومة بقيادة نتنياهو مع وجود الحريديم

الثلاثاء 03 مارس 2020 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: لن أنضم لحكومة بقيادة نتنياهو مع وجود الحريديم


القدس المحتلة / سما /

جدد أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، فجر اليوم الثلاثاء، شروط حزبه للانضمام لأي حكومة مقبلة في إسرائيل، وهي ذاتها التي استخدمها في الجولات الأخيرة من الانتخابات.

وقال ليبرمان في تغريدة له عبر تويتر، إن حزبه لن ينضم لحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو، طالما أن أحزاب الحريديم المتطرفة "شاس - يهدوت هتوراة" مشاركة في تلك الحكومة.

وأكد على أن حزبه لن يسمح أيضًا بأن تكون هناك انتخابات رابعة. في إشارة إلى أنه سيبقى في المعارضة كمحاولة منه للتأثير على تشكيل الحكومة المقبلة رغم أن نتائج الانتخابات الجديدة أظهرت ضعفًا بالنسبة لحزبه الذي وصل إلى 7 مقاعد ضمن النتائج الأولية.

#ليبرمان #انتخابات #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

نتائج الانتخابات الاسرائيلية :معسكر نتنياهو 60 مقعدا واليسار 54 مقعدا والمشتركة 14

الاعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

هنية يعلق على زيارة رئيس الموساد لقطر.. ويطرح 4 خيارات لتحقيق المصالحة الفلسطينية

انتخابات ثالثة للكنيست: نسبة التصويت حتى السادسة إلى 56.3%.. وهي الأعلى منذ 1999

غزة: مقتل شاب على يد شقيقه في رفح جنوب القطاع

شاهد الصور : هنية يلتقي لافروف في موسكو

"كورونا" تضرب القيادة الايرانية : وفاة عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في طهران

الأخبار الرئيسية

نشر بعض تفاصيل عملية عسكرية إسرائيلية لنزع سلاح حماس في غزة

20200303030341

محدث : معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 15

860x484

نتنياهو يتعهد خلال "خطاب النصر" بفرض السيادة على الأغوار والضفة

نتنياهو

اول تعليق رسمي فلسطيني على فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست: فاز الاستيطان والضم والابرثايد

5e5d69e24c59b74f3a749e04

نتائج الانتخابات الاسرائيلية :معسكر نتنياهو 60 مقعدا واليسار 54 مقعدا والمشتركة 14