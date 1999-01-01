ليبرمان: لن أنضم لحكومة بقيادة نتنياهو مع وجود الحريديم

القدس المحتلة / سما /

جدد أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، فجر اليوم الثلاثاء، شروط حزبه للانضمام لأي حكومة مقبلة في إسرائيل، وهي ذاتها التي استخدمها في الجولات الأخيرة من الانتخابات.

وقال ليبرمان في تغريدة له عبر تويتر، إن حزبه لن ينضم لحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو، طالما أن أحزاب الحريديم المتطرفة "شاس - يهدوت هتوراة" مشاركة في تلك الحكومة.

وأكد على أن حزبه لن يسمح أيضًا بأن تكون هناك انتخابات رابعة. في إشارة إلى أنه سيبقى في المعارضة كمحاولة منه للتأثير على تشكيل الحكومة المقبلة رغم أن نتائج الانتخابات الجديدة أظهرت ضعفًا بالنسبة لحزبه الذي وصل إلى 7 مقاعد ضمن النتائج الأولية.