غانتس : نشعر بخيبة الأمل لكن سنستمر موحدون

القدس المحتلة / سما /

قال بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، فجر اليوم الثلاثاء، أنه وقادة الحزب يشعرون بخيبة الأمل والألم، وأن النتيجة التي ظهرت حتى الآن ليس تلك التي أردوا أن يصلوا إليها.

وأضاف غانتس في خطاب له بحضور قادة حزبه أمام أنصار الحزب، "هذه ليست النتائج التي أردناها، لكنها قد تكون هي نفسها من الناحية السياسية مثل نتائج نيسان/ ابريل الماضي".

وأكد على ضرورة الاستمرار بالقوة ذاتها والنضال من أجل صورة إسرائيل مؤكدًا على أن "الدولة بحاجة إلى الوحدة". كما قال.

وبين أن حزبه سيضل قائمة موحدة وقوية رغم النتائج مضيفًا "لا أحد يستطيع تدمير البلاد، ولا أحد يستطيع أن يفصلنا، ولا أحد يستطيع تفكيك المجتمع الإسرائيلي، وسحق الديمقراطية".

ورجح أن تكسب النتائج النهائية للانتخابات مزيد من القوة لحزبه مقدمًا شكره للناخبين وأنصار حزبه لما بذلوه من جهد للتصويت لصالح الحزب.